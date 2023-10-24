Россияне раскритиковали Джигана за поддержку Израиля

Жители России раскритиковали рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна) за поддержку Израиля в обострившемся арабо-израильском конфликте. Исполнитель сделал репост публикации израильской актрисы Галь Гадот в сторис в запрещенной в стране сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Я поддерживаю Израиль», — написала иностранная артистка. После этого от рэпера начали отписываться российские пользователи, а в комментариях под последними его постами (на момент публикации материала артист уже их удалил) появились десятки гневных комментариев.

«Отписка, поддерживай Израиль дальше», «Не такого мнения была о вас, отписываюсь», «Думала, нормальный. Оказалось, показалось», «Не отличился от тех, к кому себя приписал», — прокомментировали юзеры.

Ранее на связь из Израиля вышел юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом).