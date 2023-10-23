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09:55, 23 октября 2023
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Раскрыты расценки на выступления Урганта на корпоративах

Раскрыты расценки на выступления Урганта на корпоративах

© Фото: @urgantcom

Расценки на выступления известного шоумена Ивана Урганта на корпоративах раскрывает Mash. Стало известно, что популярный ведущий поднял ценник в два раза по сравнению с прошлым годом.

Так, минимальный гонорар за выступление он увеличил до семи миллионов рублей. Его соведущий по «Вечернему Урганту», юморист Митя Хрусталев запрашивает за одно выступление 1,62 миллиона рублей. Они готовы работать в паре.

Кроме того, отдельно придется оплатить юмористический сценарий, стоимость которого составляет 550 тысяч рублей, а также выплатить зарплату продюсерам и менеджерам, которая составляет около 500 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость выступления составит примерно 12 миллионов рублей.

Ранее стало известно о возвращении Урганта в отечественное кино.

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