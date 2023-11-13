Прекратите кормить собак со стола! Кинолог предупредил о рисках ранней смерти питомцев

Прекратите кормить собак со стола! Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупредил РИА Новости о рисках ранней смерти питомцев.

«Бывает и так, что человек провоцирует раннюю смерть питомца: кто-то продолжает кормить собак со стола, кто-то не ставит нужные вакцины, а есть отдельный тип безответственных владельцев, которые отпускают погулять собак самостоятельно, подвергая их смертельной опасности», — сказал эксперт.

Кинолог отметил, что для здоровья и долголетия питомца необходимо сбалансированное питание. Рацион животных должен быть приближен к естественному и отвечать физиологическим, а также энергетическим потребностям. Важен также правильный уход: своевременная стрижка когтей, вычесывание шерсти, поддерживание здоровья полости рта, осмотр ушей и глаз.

Собаку надо водить на профилактический осмотр к ветеринару раз в год, а с возрастом — раз в полгода. И нельзя забывать или отказываться от вакцинации, поскольку некоторые заболевания не поддаются лечению.

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