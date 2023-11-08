Когда потеря аппетита реально опасна. Как еще проявляет себя рак поджелудочной?

Симптомы, указывающие на рак поджелудочной железы, назвал врач-онколог, хирург «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Валерий Егиев. В беседе с РИАМО он рассказал, что чаще всего болезнь протекает бессимптомно, однако стоит обратить внимание на некоторые опасные признаки. Как еще проявляет себя онкологическое заболевание?

Так, на реальную опасность может указывать желтуха с болью в правом подреберье, резкая потеря веса на 10-15 килограммов за несколько месяцев. Кроме того, симптомами рака может быть потеря аппетита, увеличение селезенки, слабость, понос или запор, а также темный цвет мочи и светлый оттенок кала, рассказал эксперт.

Ранее врач Валерий Бредер назвал признаки злокачественной опухоли печени.