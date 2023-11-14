Могут ли смартфоны спровоцировать рак? Мясников дал ответ

Может ли использование смартфонов спровоцировать развитие рака? На этот вопрос в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» дал ответ врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик пояснил, что опаснее всего пользоваться гаджетами перед сном, так как голубой свет экрана уменьшает выработку мелатонина в организме. Именно недостаток гормона сна, а он отвечает за множество процессов в организме, может привести в конечном итоге к развитию онкологического заболевания.

Ранее Александр Мясников назвал лекарства, негативно влияющие на работу почек.