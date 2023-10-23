Хирург назвал указывающий на рак кишечника неожиданный симптом

Неожиданный симптом, который может указывать на развивающийся рак кишечника, назвал в беседе с Life.ru хирург Ильдус Мухаметов. Он подчеркнул, что чаще всего колоректальному раку подвержены пациенты в возрасте старше 40 лет.

Врач уточнил, что онкологические заболевания толстой и тонкой кишки обычно протекают бессимптомно, из-за чего диагностируются зачастую на поздних стадиях. Но, по словам Мухаметова, на рак кишечника может указывать анемия и падение уровня гемоглобина. В случае появления данных симптомов эксперт рекомендовал обращаться к врачу.

Ранее врач Малиновская перечислила исследования для выявления рака на ранних стадиях.