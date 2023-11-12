«12-летний виски и канистра воды». Раскрыт райдер Меладзе

«12-летний виски и канистра воды». Райдер певца Валерия Меладзе раскрыл Mash.

Согласно требованиям артиста, на концертной площадке должно быть две гримерных: для него и его коллектива. В комнатах должны быть зеркала, вешалки, гладильная доска с утюгом, электрические чайники.

В гримерной Меладзе нужны пятилитровая канистра питьевой воды, минеральная вода с газом и без, кофе и чай определенной марки, сок в ассортименте, пакет молока, две бутылки 12-летнего виски Macallan и пять бутылок Coca-Cola в стекле.

Из еды организатором необходимо предоставить музыканту целые сезонные фрукты, мясную, сырную и овощную нарезки, рыбную тарелку, пачку сливочного масла, лимон, мед, соль, сахар, белый и черный хлеб, маленькую банку варенья и горячее питание. Кроме того, нужны бумажные и влажные салфетки, одноразовая посуда и нож, два махровых полотенца.

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