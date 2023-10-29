Работа за 15 рублей. На двери московской многоэтажки заметили необычное объявление

Необычное объявление от десятилетнего ребенка заметили на двери подъезда одной из многоэтажек в столице. Его фото опубликовали в группе «Москва Online» во «ВКонтакте».

«Я предлагаю такую тему: буду выносить мусор за 15 рублей один пакет», — говорится в записке.

Автор объявления уточнил, что он увлекается рыбалкой и таким способом хочет накопить себе на надувную лодку.

«Лодка десять тысяч стоит. 15 рублей за мусор? Долго тебе копить придется», «Он надеется на чаевые в 1000 рублей», «Молодец парень. Будет знать цену деньгам», «Креативно. Улыбнуло даже! Дети такие дети, но есть мечта — это круто», — прокомментировали юзеры.

Ранее объявления водителя в автобусе рассмешили москвичей.