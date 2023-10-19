«Готовьте пюре на воде»: врач развеяла популярные мифы о картофеле

Популярные мифы о картофеле развеяла в комментарии «Мосленте.онлайн» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«Рекомендованная доза картофеля в качестве гарнира для взрослого человека — от 150 до 200 граммов 2-3 раза в неделю. Предпочтение стоит отдать отварному или запеченному картофелю, приготовленному при температуре не выше 120 градусов. В таком виде он принесет значительно больше пользы и даст всего 65-80 калорий на 100 граммов», — пояснила доктор.

Мещерякова также отметила, что картофель нежелательно сочетать с молоком, поэтому пюре из него лучше готовить на воде. Молочные продукты плохо сочетаются с остальной едой и могут вызвать вздутие живота и дискомфорт в кишечнике.

Вопреки распространенному заблуждению, картофель нельзя долго хранить. Через длительное время в клубнях образуется вредное вещество соланин, которое может повредить слизистую оболочку кишечника человека. «Срок хранения картофеля без потери полезных свойств — до полугода с момента сбора урожая. Весной картофель не только теряет свою ценность, но и может нанести вред организму», — заявила Мещерякова.

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