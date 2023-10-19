Пятитысячную купюру выставили на продажу за полмиллиона рублей в Москве

Пятитысячную купюру с номером из семи девяток выставили на продажу за полмиллиона рублей на юге Москвы. Такой лот появился на популярной платформе объявлений.

«Купюра 5000 рублей с очень красивым номером в отличном состоянии», — написано в комментарии. Номер банкноты — ХА 9999999. Продавец отметил, что готов торговаться.

Ранее в Москве синюю сумку IKEA выставили на продажу за четверть миллиона рублей.