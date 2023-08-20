Пьяный хоккеист укусил полицейского за палец в столичном спортбаре

27-летний пьяный хоккеист-любитель укусил полицейского за палец в спортбаре «Полная кружка» в центре столицы, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, компания мужчин, в числе которых был и молодой спортсмен, находясь в заведении на Нижней Радищевской улице, изрядно выпили и отказались платить за счет. Приехавшие на место правоохранители потребовали оплатить счет, но один разбуянившийся хоккеист стал хватать полицейских за руки и не реагировал на их замечания.

В результате оперативники надели на спортсмена наручники и в этот момент он укусил сержанта полиции за палец. Пострадавшему с рваной раной медики оказали помощь, а хулигана правоохранители задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Известно, что спортсмен-любитель является нападающим команд «Марьинские кабанчики» и «Металлург».