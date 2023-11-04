19:00, 04 ноября 2023
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«Путь в онкологию». Врач назвал вызывающий рак напиток
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Самый вредный напиток, приводящий к развитию рака, назвал NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его, словами регулярное употребление кока-колы — это «путь в онкологию».
Самым полезным напитком врач назвал клюквенный морс. Его можно пить в течение дня вместо воды. Полезны также отвары из облепихи, но они противопоказаны при некоторых заболеваниях, например, раке желудка.
Ранее диетолог Андрей Лысенков назвал три продукта, которые могут спасти от рака.