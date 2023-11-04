«Путь в онкологию». Врач назвал вызывающий рак напиток

Самый вредный напиток, приводящий к развитию рака, назвал NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его, словами регулярное употребление кока-колы — это «путь в онкологию».

Самым полезным напитком врач назвал клюквенный морс. Его можно пить в течение дня вместо воды. Полезны также отвары из облепихи, но они противопоказаны при некоторых заболеваниях, например, раке желудка.

Ранее диетолог Андрей Лысенков назвал три продукта, которые могут спасти от рака.