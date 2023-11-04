Люди
19:00, 04 ноября 2023
1 мин.

«Путь в онкологию». Врач назвал вызывающий рак напиток

«Путь в онкологию». Врач назвал вызывающий рак напиток

© Фото: Unsplash

Самый вредный напиток, приводящий к развитию рака, назвал NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его, словами регулярное употребление кока-колы — это «путь в онкологию».

Самым полезным напитком врач назвал клюквенный морс. Его можно пить в течение дня вместо воды. Полезны также отвары из облепихи, но они противопоказаны при некоторых заболеваниях, например, раке желудка.

Ранее диетолог Андрей Лысенков назвал три продукта, которые могут спасти от рака.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.