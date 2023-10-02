Пульмонолог Абакумов дал инструкцию по укреплению иммунитета осенью

Инструкцию по укреплению иммунитета осенью дал в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он уточнил, что чаще всего болезни наступают при смене градуса на улице.

Прежде всего эксперт рекомендует полноценно спать в полной темноте и ложиться всегда в одно и то же время, не позднее 00:00, выпивая 400 миллиграммов магния. Перед сном он не советует сидеть в телефоне, а для свежести рекомендует открывать окно.

«Заказываем увлажнителями воздуха. Если жалко тратить деньги — мочим полотенце и на батарею. Полезно не только для дыхания, но и для красоты кожи», — продолжил он.

В течение дня, по словам Абакумова, следует выпивать не менее 1,5-2 литров воды и есть больше овощей, фруктов, зелени и белковой пищи.

Лучше профилактикой от простудных заболеваний он назвал физическую активность, в частности, бег или фитнес. Из витаминов он рекомендует Д, Омега 3 и Цинк.