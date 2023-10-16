Пульмонолог Абакумов назвал пять необходимых каждому витаминов

Пять витаминов, необходимых каждому человеку, назвал в своем Telegram-канале известный врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. На первом месте оказался витамин D, профилактическая доза которого составляет 1000-2000 МЕ в день.

При этом доктор рекомендует пить не меньше 5000 из-за слабого всасывания организмом. Без этого витамина кости быстрее ломаются, ухудшаются сон и память хромают, ослабевает иммунная система. Далее в списке оказалась фолиевая кислота, которая особенно нужна женщинам репродуктивного возраста, чтобы избежать дефектов нервной трубки у плода.

На третьем месте — железо, уровень которого особенно важно контролировать при менструации, так как беременность и обильные менструации — фактор риска для развития железодефицитной анемии.

Кроме того, важно контролировать уровень белка, который поможет восполнить протеин. Врач напомнил, что белок — главный строительный материал для тканей и органов. Поэтому он нужен всем. На последнем месте Абакумов назвал Омега 3.