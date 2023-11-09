Пуховики не выходят из моды! Рогов советует актуальные модели

Пуховики не выходят из моды! Стилист Александр Рогов в личном Telegram-канале советует актуальные модели.

«Кто бы что ни говорил, но оверсайз с нами надолго! Особенно люблю оверсайз-пуховики», — написал фешен-эксперт.

В качестве примера Рогов опубликовал подборку образов. Судя по фото, этой зимой актуальны объемные короткие куртки и пальто, причем и женские, и мужские. Модели не обязательно должны быть однотонными.

Ранее стилист Рогов назвал не уходящую из трендов вещь.