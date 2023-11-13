Пугает возраст? Вот способ дожить до 120 лет!

Пугает возраст? При здоровом образе жизни и физической активности человек может дожить до 120 лет, заявила в интервью Rsute психолог Нина Ковалюнас.

Возрастные изменения начинаются после 30 лет, однако старение можно замедлить благодаря позитивному отношению к жизни, подчеркнула эксперт. Если иметь много интересов и увлечений, ваш биологический возраст не будет совпадать с календарным.

На вопрос о наступлении старости также ответил врач-гериатр Петр Романчук. Он подтвердил, что человек способен прожить долго, если его мозг постоянно активен. Физическую форму помогут поддержать быстрая ходьба, силовые тренировки, растяжка и аэробика.

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