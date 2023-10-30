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11:00, 30 октября 2023
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«Пугачевой надо извиниться»! Некогда популярная певица дала непрошеный совет Примадонне

«Пугачевой надо извиниться»! Некогда популярная певица дала непрошеный совет Примадонне

© Кадр: Первый канал

Некогда популярная певица Ольга Зарубина дала непрошенный совет народной артистке Алле Пугачевой. В беседе с MK.RU исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» призвала певицу извиниться перед россиянами.

«Алле нужно извиниться перед своими фанатами и публикой, попросить прощения за "рабов и холопов". Это первое, что нужно сделать», — поделилась своим мнением Зарубина. Она полагает, что именно после слов о прощении, сказанных во всеуслышание, Примадонна сможет обрести душевное спокойствие.

Артистка также отметила, что не верит в возвращение Пугачевой на родину, но отмечет, что финансовое положение позволит ей и дальше передвигаться по миру без особых препятствий.

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