«Пугачевой надо извиниться»! Некогда популярная певица дала непрошеный совет Примадонне

Некогда популярная певица Ольга Зарубина дала непрошенный совет народной артистке Алле Пугачевой. В беседе с MK.RU исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» призвала певицу извиниться перед россиянами.

«Алле нужно извиниться перед своими фанатами и публикой, попросить прощения за "рабов и холопов". Это первое, что нужно сделать», — поделилась своим мнением Зарубина. Она полагает, что именно после слов о прощении, сказанных во всеуслышание, Примадонна сможет обрести душевное спокойствие.

Артистка также отметила, что не верит в возвращение Пугачевой на родину, но отмечет, что финансовое положение позволит ей и дальше передвигаться по миру без особых препятствий.