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04:00, 01 ноября 2023
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Пугачева выиграла суд. Примадонна не дала себя обидеть вредному бизнесмену

Алла Пугачева

Алла Пугачева

© Фото: @alla_orfey

Певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте выиграли суд, не дав себя обидеть вредному бизнесмену, пишет Shot.

По сведениям канала, предприниматель из Саратова в начале октября подал в суд на Примадонну и ее дочь, недвижимость которых в подмосковной деревне Бережки под Солнечногорском помешала ему рыбачить. Мужчина потребовал у артисток снести часть построек на их участках, потому что они перекрывают ему доступ к береговой линии.

Проведенная независимая экспертиза никаких нарушений на участках певиц не выявила. Бизнесмен проиграл дело. Известно, что прежде он уже подавал в суд на других знаменитостей, пристройки на дачах которых также мешали ему рыбачить.

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