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12:30, 08 ноября 2023
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Пугачева вернется на сцену! Какой гонорар просит звезда за выступление в Москве?

Пугачева вернется на сцену! Какой гонорар просит звезда за выступление в Москве?

© Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева хочет вернуться на сцену в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал Mash. Какой гонорар просит звезда за выступление в Москве?

Стоимость концерта Пугачевой с 2020 года выросла на 150 тысяч долларов и составила 500 тысяч долларов. Примадонна рассматривает предложения в России, на Кипре и в ОАЭ.

По данным Mash, продюсеры ищут Пугачевой сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Для выступления в Москве высокие требования: организаторы должны не дать информации попасть в СМИ, избежать провокаций и запретить съемку на телефоны.

По данным СМИ, 2 ноября Пугачева пересекла российскую границу через пограничный переход в Псковской области. Через пару дней в сети появилось фото певицы, сделанное в Латвии.

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