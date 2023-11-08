Пугачева вернется на сцену! Какой гонорар просит звезда за выступление в Москве?

Певица Алла Пугачева хочет вернуться на сцену в новогодние праздники, сообщает Telegram-канал Mash. Какой гонорар просит звезда за выступление в Москве?

Стоимость концерта Пугачевой с 2020 года выросла на 150 тысяч долларов и составила 500 тысяч долларов. Примадонна рассматривает предложения в России, на Кипре и в ОАЭ.

По данным Mash, продюсеры ищут Пугачевой сессионных музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Для выступления в Москве высокие требования: организаторы должны не дать информации попасть в СМИ, избежать провокаций и запретить съемку на телефоны.

По данным СМИ, 2 ноября Пугачева пересекла российскую границу через пограничный переход в Псковской области. Через пару дней в сети появилось фото певицы, сделанное в Латвии.