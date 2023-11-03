Пугачева в России? На видео сняли заезд Rolls-Royce в ее подмосковный замок

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию? На видео, опубликованном SHOT, сняли заезд элитного авто в ее подмосковный замок.

По информации канала, примадонна вернулась в свой особняк в подмосковной деревне Грязь утром в пятницу, 3 ноября. В ролике она заехала на черном автомобиле Rolls-Royce на территорию дома. Причины возвращения и срок ее пребывания в России не уточняются.

Накануне вечером, 2 ноября, стало известно, что Пугачева пересекла российскую границу через пограничный переход в Псковской области. Оттуда она уехала в авто Toyota Camry. Отмечается, что ее муж юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом) и дети на родину не вернулись.

Ранее Пугачева наконец прервала молчание.