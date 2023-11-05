Опять уехала из России? Пугачеву поймали в объектив в Латвии

Певица Алла Пугачева предположительно опять уехала из России и отправилась в Латвию. Артистку поймали в объектив камеры в городе Сигулда, фото оттуда опубликовал муж Пугачевой Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!» — подписал Галкин снимок с супругой, опубликованный 5 ноября.

По данным СМИ, 2 ноября Пугачева пересекла российскую границу через пограничный переход в Псковской области. На следующий день автомобиль певицы заметили у ее особняка в подмосковной деревне Грязь.