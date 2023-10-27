«Пугачева тоскует». Подруга примадонны сделала откровенное признание

Эмоциональное состояние иммигрировавшей из России певицы Аллы Пугачевой объяснила в беседе с MK.RU подруга артистки, дизайнер Любовь Аксенова. В своем откровенном признании она пояснила, что Примадонна скучает по родине, но не может оставить супруга и детей.

По словам Аксеновой, Пугачева не хочет обрывать все связи с Россией. Она продолжает общаться с близкими людьми, оставшимися в стране.

«Настроение у Аллы сейчас, конечно, не очень хорошее. Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется, но дети есть дети», — пояснила дизайнер. Она порекомендовала поклонникам певицы чаще выражать свою поддержку в комментариях в ее соцсетях.

Ранее были раскрыты подробности о многомиллионном жилье Пугачевой на Кипре.