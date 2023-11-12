«Не тратьте силы на попытки уничтожить меня» Пугачева резко отреагировала на критику в свой адрес

Певица Алла Пугачева резко отреагировала на критику в свой адрес. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», — обратилась к хейтерам исполнительница. Звезда пояснила, что слова о «рабах и холопах» ранее были обращены именно к этой категории граждан, а не к обычным людям.

«Не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!» — заявила исполнительница.

Ранее стилист Сергей Зверев раскрыл причину приезда Пугачевой в Россию.