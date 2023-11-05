Ехала рядом с обычными людьми! В каких условиях Пугачева добиралась до Москвы?

В каких условиях певица Алла Пугачева добиралась до Москвы, рассказал Telegram-канал SHOT. По данным источника, артистка ехала в VIP-купе поезда Псков — Москва.

Пугачева забронировала двухместное купе вагона класса люкс с душевой, туалетом и полутораспальной кроватью. В двухместном купе Примадонны была своя душевая (правда, не кабина, а просто дырка в полу), полутороспальная кровать и персональный туалет. Одно место в таком вагоне стоит около 30 тысяч рублей.

Ранее Пугачева для своих поездок использовала отдельный вагон классом выше. Там была кухня, личное купе, душевая и купе для охраны. Сейчас артистка ехала рядом с обычными людьми.

Пугачева вернулась в свой особняк в подмосковной деревне Грязь утром в пятницу, 3 ноября. Певица без мужа и детей пересекла российскую границу через пограничный переход в Псковской области.