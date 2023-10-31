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13:00, 31 октября 2023
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«Живем дальше». Пугачева наконец прервала молчание

«Живем дальше». Пугачева наконец прервала молчание

© Фото: @alla_orfey

Певица Алла Пугачева наконец прервала молчание, сделав пост на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Живем дальше», — написала Пугачева. Артистка опубликовала несколько снимков: своих детей и себя с мужем юмористом Максимом Галкиным (признан иностранным агентом). Свое местонахождение она не раскрыла.

Ранее Галкина заметили в аэропорту Кипра с дочерью, без Аллы и сына.

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