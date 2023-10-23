Уехала из Израиля: стало известно о местонахождении Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри переехала из Израиля на Кипр. О местонахождении звездной семьи стало известно изданию KP.RU.

По имеющейся информации, артистка покинула страну из-за обострившегося арабо-израильского конфликта. Ближайший год знаменитость с детьми намерена провести на кипрской вилле, которую она купила шесть лет назад за два миллиона долларов. Приобретя недвижимость на острове, исполнительница получила кипрское гражданство.