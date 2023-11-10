11:05, 10 ноября 2023
1 мин.
Снова другая страна! Куда на этот раз отправилась Пугачева?
© Кадр: Первый канал
Снова другая страна! Куда на этот раз отправилась певица Алла Пугачева? Артистка воссоединилась на Кипре с мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и его семьей.
На Кипре звездная чета отправилась на день рождения племянницы юмориста, 18-летней Алины Галкиной. Пугачева — крестная молодой девушки. Именинница опубликовала фото с мероприятия в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее Пугачева на пару дней приезжала в Россию. Затем примадонну поймали в объектив камеры в латвийском городе Сигулда.