Психолог высказалась об отношениях женатых мужчин с любовницами

Об отношениях любовниц с женатыми мужчинами высказалась в беседе «Лентой.ру» психолог Марина Ракитская. Она отметила, что это нельзя считать эту связь реальными отношениями и сравнила ее с фаллоимитатор вместо живого секса.

«Отношения с женатым — это как фаллоимитатор вместо живого секса. Важно говорить себе правду: собственных отношений нет», — сказала специалист.

По словам Ракитской, порядочный мужчина никогда не вступит в новые отношения, не завершив старые. Кроме того, все праздники и выходные дни женатый мужчина будет проводить с семьей, а не с любовницей.