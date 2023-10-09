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23:35, 09 октября 2023
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Психолог высказалась об отношениях женатых мужчин с любовницами

Психолог высказалась об отношениях женатых мужчин с любовницами

© Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Об отношениях любовниц с женатыми мужчинами высказалась в беседе «Лентой.ру» психолог Марина Ракитская. Она отметила, что это нельзя считать эту связь реальными отношениями и сравнила ее с фаллоимитатор вместо живого секса.

«Отношения с женатым — это как фаллоимитатор вместо живого секса. Важно говорить себе правду: собственных отношений нет», — сказала специалист.

По словам Ракитской, порядочный мужчина никогда не вступит в новые отношения, не завершив старые. Кроме того, все праздники и выходные дни женатый мужчина будет проводить с семьей, а не с любовницей.

Редакция
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