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03:00, 05 ноября 2023
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Больше не стыдно! Зачем психолог советует материться?

Больше не стыдно! Зачем психолог советует материться?

© Фото: Les Anderson / Unsplash

Больше не стыдно! Зачем он советует людям материться рассказал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов .

«Мат — отличный способ канализации негативных эмоций. Если употреблять его безадресно, наедине с собой или в толерантной к этому среде (с близкими друзьями, например), это может помочь освободиться от эмоционального негатива», — сказал эксперт.

Он отметил, что мат благотворно влияет на психологическое состояние людей, и это подтверждено работами многих экспертов. Поэтому Долгов посоветовал не пренебрегать подтвержденным способом эмоциональной разрядки в уместных ситуациях. Но иногда себя сдерживать — никого не оскорблять, не выражаться в общественных местах, при детях.

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