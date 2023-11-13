Интим никогда не бывает без грусти? Психолог Лабковский знает, почему так происходит

Интим никогда не бывает без грусти? Психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале рассказал, почему так происходит.

«Причина тут, как правило, такая — человек пытается заменить сексом близость», — пояснил эксперт.

Частая тоска после половых связей и тяга к смене партнеров может указывать на то, что у человека был негативный опыт. Иногда он происходит еще в детстве, когда ребенок узнает от окружения, что любовь — это боль и страдания.

«Ваша потребность в близости разместилась в сексе. Вроде тут есть близость, контакт, интимность, но и боли можно избежать», — отметил Лабковский. Грусть наступает после того, как человек понимает, что не получил от секса чувства настоящей близости.

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