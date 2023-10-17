Психиатр научила опознавать людей с психическими расстройствами

Опознавать людей с психическими расстройствами научила в беседе с «Доктор Питер» врач-психиатр Татьяна Маликова. По ее словам, о проблемах с ментальным здоровьем могут говорить чересчур неопрятный внешний вид, многослойность в одежде, вычурные обереги, плохая кожа и опухшее лицо.

Неаккуратно и наполовину заправленная рубашка или футболка, натянутые до груди штаны, оголяющие разной длины носки, развязанные шнурки, майка с дырками, множество пятен ― все это может говорить о проблемах с психикой, если человек при этом уверен, что выглядит нормально, отметила Маликова.

«Для тревожных людей и пациентов с психотической симптоматикой характерны слои одежды. Даже в жаркую погоду такой человек будет одеваться так, словно ждет резкого похолодания. Майка, пара футболок, свитер и куртка будут выделять его среди других», — продолжила она.

Психически нездоровые люди могут также носить разные символы и «обереги» вроде высушенных лапок животных на шее или больших перстней, защищающих от злых людей и демонов, заявила врач.

«Изменения на уровне гормонального фона также нередко приводят к высыпаниям на теле и кожным заболеваниям, изменению оттенка кожи, отечности. Из-за нарушений сна появляются мешки под глазами, вздутые вены. Недостаточное питание делает человека слабым и медлительным», — добавила специалист.

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