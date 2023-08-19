Прыжок москвича с Павшинского моста попал на видео и испугал пользователей сети

Мужчина в одних трусах спрыгнул с высоты нескольких метров с Павшинского моста в Москву-реку и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы». Увиденное испугало пользователей сети. Многие отметили, что москвич неудачно вошел в воду.

«Копчик вышел из чата», «Жестко вошел, отшиб себе все», «Это выглядело очень больно», «Слабоумие и отвага?», «Бедный! Все себе отбил», «Жив хоть?», «Мне аж смотреть больно», «Опасно прыгнул», «Рыбкой надо было!» — прокомментировали юзеры.

На кадрах мужчина, неправильно сгруппировавшись, приземляется с большой высоты в воду на ягодицы.