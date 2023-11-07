«Прячусь от ракет» Раскрыты шокирующие подробности жизни переехавшей в Израиль внучки Расула Гамзатова

Внучка поэта Расула Гамзатова, бывший главный редактор российских изданий Tatler и Harper’s Bazaar Шахри Амирханова раскрыла шокирующие подробности своей жизни после переезда в Израиль. Своей историей она поделилась на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Амирханова рассказала, что сейчас находится в Тель-Авиве, в старом районе Яффо, где живет примерно 50 тысяч человек — и арабов, и евреев.

«7 октября мы вместе с моими соседями, евреями и палестинцами, прятались от ракет ХАМАС. Мы смотрели в глаза друг другу и держали друг друга за руки. И наша любовь победила страх», — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что дагестанцы затравили Шахри Амирханову за переезд в Израиль.