Люди
03:20, 27 октября 2023
1 мин.

Названы простые способы снизить аппетит. Врач дал несколько необычных советов

Названы простые способы снизить аппетит. Врач дал несколько необычных советов

© Фото: Robin Stickel / Unsplash

Простые, но необычные способы снизить аппетит назвала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, нередко люди принимают за чувство голода жажду.

«Это обусловлено тем, что мы не пьем достаточное количество воды, а центры жажды и насыщения в структурах головного мозга находятся рядом», — объяснила Королева.

Простая вода, желательно теплая, не только поможет снизить аппетит, но также улучшит работу желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков, добавила специалист.

Еще один вариант — овощные смузи. С их помощью человеческий организм одновременно получит и жидкость, и питательные компоненты, которые помогут насытиться.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.