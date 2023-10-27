Названы простые способы снизить аппетит. Врач дал несколько необычных советов

Простые, но необычные способы снизить аппетит назвала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, нередко люди принимают за чувство голода жажду.

«Это обусловлено тем, что мы не пьем достаточное количество воды, а центры жажды и насыщения в структурах головного мозга находятся рядом», — объяснила Королева.

Простая вода, желательно теплая, не только поможет снизить аппетит, но также улучшит работу желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков, добавила специалист.

Еще один вариант — овощные смузи. С их помощью человеческий организм одновременно получит и жидкость, и питательные компоненты, которые помогут насытиться.