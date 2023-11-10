12:30, 10 ноября 2023
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Просто Маша! Дочь актера Машкова заявила о глобальных переменах в жизни
© Кадр: @masha_mashkova_official
О глобальных переменах в своей жизни заявила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) дочь известного актера Владимира Машкова, актриса Мария Машкова.
«Присоединилась к мужу и дочери! Стала гражданкой Америки! Теперь я могу голосовать и служить в жюри», — рассказала она.
Машкова добавила, что сменила имя: теперь она не Мария Владимировна, а «новый человек» — просто Маша.
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