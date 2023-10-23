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11:35, 23 октября 2023
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«Как можно придумать такой бред»: Валерий Меладзе прокомментировал развод брата

«Как можно придумать такой бред»: Валерий Меладзе прокомментировал развод брата

© Фото: @meladzevalerian

Известный российский певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал развод своего старшего брата, продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой. Его цитирует издание «Аргументы и Факты».

Ранее в СМИ сообщали, что причиной развода звездной четы стали разные политические взгляды, однако собеседник издания опроверг эту информацию.

«Ну как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — заявил Меладзе.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе выставил на продажу дом в элитном коттеджном поселке на Рублевке. Композитор рассчитывает продать особняк за 350 миллионов рублей.

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