11:35, 23 октября 2023
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«Как можно придумать такой бред»: Валерий Меладзе прокомментировал развод брата
© Фото: @meladzevalerian
Известный российский певец Валерий Меладзе впервые прокомментировал развод своего старшего брата, продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой. Его цитирует издание «Аргументы и Факты».
Ранее в СМИ сообщали, что причиной развода звездной четы стали разные политические взгляды, однако собеседник издания опроверг эту информацию.
«Ну как можно придумать такой бред?! Костя абсолютно аполитичен. У них своих разногласий хватает, семейных», — заявил Меладзе.
Ранее сообщалось, что Константин Меладзе выставил на продажу дом в элитном коттеджном поселке на Рублевке. Композитор рассчитывает продать особняк за 350 миллионов рублей.