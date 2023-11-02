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11:00, 02 ноября 2023
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Адвокат дал неутешительный прогноз задержанному с наркотиками Бугаеву. Что его ждет?

Адвокат дал неутешительный прогноз задержанному с наркотиками Бугаеву. Что его ждет?

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Известный звездный адвокат Сергей Жорин дал неутешительный прогноз по делу о наркотиках, найденных у экс-футболиста сборной России Алексея Бугаева. В беседе со «Спорт-Экспресс» он заявил, что спортсмену грозит до 20 лет лишения свободы.

«Вину может установить только суд, это должен быть приговор, вступивший в законную силу. Даже признание, по сути, не является установлением вины. Но, к сожалению, все указывает на то, что описанные обстоятельства имели место», — уточнил он.

Известно, что Бугаева задержали 1 ноября. При себе у него нашли 500 граммов мефедрона. Он признался, что занимался распространением запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.

Ранее в Москве у заслуженной артистки РФ нашли крупную партию наркотиков.

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