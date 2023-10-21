Доктор Мясников назвал шесть способов профилактики пневмонии

Шесть способов профилактики пневмонии назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Прежде всего, он порекомендовал вакцинироваться.

«Если вы взрослый человек и дали клятву никогда не прививаться, или однажды заявили: "Я готов сделать только одну прививку за всю жизнь", из множества я советую выбрать пневмококк. Это самое важное, что вы можете для себя сделать», — заявил доктор.

По словам Мясникова, от пневмококковой инфекции существуют полисахаридная и соединенная вакцины. Первую рекомендуют взрослым и детям старше двух лет, вторую — детям до двух лет.

Кроме того, врач призвал бросить курить начать заниматься спортом, следить за весом, избегать стрессов и закаляться. Это снизит риски заболеть пневмонией. Мясников подчеркнул, что ежегодно от пневмококка умирают два миллиона человек.

Ранее Мясников назвал важное для пожилых людей обследование.