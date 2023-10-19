«Они готовы на все»: врач назвал способы профилактики «кошачьего Альцгеймера»

Способы профилактики «кошачьего Альцгеймера» назвал в беседе с интернет-изданием «Доктор Питер» ветеринар, уролог и нефролог клиники «Грыззли» Николай Ландышев. По его словам, кошка может серьезно заболеть от скуки, поэтому хозяин должен обеспечить ей постоянную когнитивную нагрузку: возможность исследовать окружающий мир, игры, общение.

«Если не дать кошке исследовать окружающий мир и получать опыт, то к 10-15 годам у нее могут развиться напоминающие человеческую болезнь Альцгеймера симптомы. Некоторые коты готовы на все ради новых впечатлений, поэтому могут стремиться на улицу через открытые окна, а это нередко приводит к трагедиям», — заявил врач.

Ландышев отметил, что можно выгуливать кошек на улице по аналогии с собаками, однако не всем им это нужно. Многим кошкам спокойнее на «своей территории», но это не значит, что они хотят просидеть на одном месте всю жизнь.

Любопытные кошки часто запрыгивают на подоконник, чтобы узнать, что происходит вокруг. Чтобы обеспечить безопасность питомца, хозяину не стоит пытаться как-то преградить ему путь, нужно лишь не оставлять окно открытым и убедиться в достаточной прочности москитной сетки.

Сегодня пользуются популярностью и персональные «балконы» для кошек, продолжил ветеринар.

«Фактически это выносной вольер на часть или целое окно, который закрепляется снаружи. Конструкция съемная, поэтому не требует разрешений, сверху она защищается собственной кровлей, а внутри можно разместить полки, москитную сетку и даже дверцы», — рассказал он.

Ранее заведующая ветеринарной клиникой Юлия Богданова призвала москвичей показывать домашних питомцев врачам после отпуска.