Профессионалы своего дела! Сколько процентов россиян действительно разбираются в своей работе?

Сколько процентов россиян действительно разбираются в своей работе и считают ли россияне себя профессионалами показало исследование сервиса по поиску работы и персонала «Работы.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор». Результаты опроса есть в распоряжении «Мосленты. Онлайн».

«Почти каждый второй россиянин оценивает свой профессиональный уровень на 5 баллов из 5. 34 процента респондентов ставят себе четыре балла, а 13 процентов — 3 балла. Три процента участников исследования признались, что оценивают себя на 2 балла, а два процента — на 1 балл из пяти. Среди тех, кто поставил себе оценки в 1 и 2 балла, главным аргументом стала нехватка опыта и небольшой стаж в профессии», — говорится в исследовании.

Отмечается, что представители разных сфер оценивают свои навыки и профессионализм по-разному. Так, средний балл IT-специалистов — 3,94. Самые высокие оценки у соискателей в областях медицины и образования — 4,48 и 4,46. Чуть ниже оценивать себя специалисты управления персоналом — на 4,45 из 5 баллов.