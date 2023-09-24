Доктор Гинзбург назвал топ-5 продуктов для женщин

Топ-5 продуктов для женского здоровья назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По его словам, женщинам может не хватать таких микроэлементов, как витамин ДЗ, железо, витамин В12 и кальций.

С 15 до 45-50 лет у женщин происходит потеря железа из-за менструации, и этот дефицит зачастую не восполняется самостоятельно. Поэтому необходимо употреблять в пищу красное мясо, птицу и рыбу. Для усвоения железа также важная аскорбиновая кислота, которая содержится в овощах, зелени и фруктах. Признаки железодефицита — это слабость, плохое состояние ногтей и волос. Доктор отметил, что необходимо следить за уровнем этого элемента в крови и сдавать соответствующий анализ раз в год.

Витамин В12 содержится в животной пище, а витамин D есть лишь в двух продуктах — в рыбьем жире и печени трески. Кроме того, в небольшом количестве он образуется на солнце. В профилактических целях Гинзбург порекомендовал употреблять БАДы, содержащие витамин D.

Дефицит кальция встречается реже, для его предотвращения достаточно употреблять 1-2 порции кисломолочных напитков или молока в день. Кальций в большом количестве расходуется во время беременности и родов, добавил врач.

На усваиваемость полезных веществ влияют проблемы с ЖКТ, поэтому необходимо своевременно лечить заболевания желудка, напомнил Гинзбург.