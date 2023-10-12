Доктор Гинзбург перечислил продукты для продления жизни

Продукты для продления жизни перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург.

«Чтобы не стареть слишком быстро, как можно дольше сохранять активность и эффективность, нужно, в первую очередь, замедлить появление возрастных изменений. Помочь в этом может соблюдение ряда правил в питании», — заявил он.

Врач призвал ограничить калорийность питания, отказавшись от сладкой и жирной пищи, начав питаться малыми порциями и сосредоточившись на конкретных продуктах.

В топ продуктов для долголетия, по его словам, входят: морская рыба, кисломолочные продукты, хорошие крупы (гречка, овсянка, перловка), грубый хлеб, зелень, овощи, ягоды, фрукты, орехи, семечки, восточные приправы.

Полезное влияние окажут добавки — витамин D3 в дозе 600 МЕ, витамины группы В, магний и селен.