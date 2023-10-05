Россиянам рекомендовали продукты для хорошего настроения

Продукты для поддержания осенью хорошего настроения порекомендовала россиянам доцент кафедры ресторанного бизнеса российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Инна Васильева, передает Роскачество.

Осенью и зимой в рацион важно включать продукты, которые помогают организму вырабатывать гормоны радости: дофамин, серотонин, эндорфины, отметила специалист. В меню стоит ввести жирные сорта рыбы (сельдь, лосось), бананы, необезжиренные молочные продукты, авокадо, листовую зелень, мясо птицы, горький шоколад и хлеб из муки грубого помола.

По словам спортивного диетолога, нутрициолога Арины Тертышной, осенью нужно есть больше сезонных фруктов и овощей: яблоки, груши, перцы, цукини, тыкву. Они полезны для поддержания иммунитета, добавила она.