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05:32, 23 сентября 2023
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Доктор Мясников назвал защищающие от рака продукты

Доктор Мясников назвал защищающие от рака продукты

© Фото: Brooke Lark / Unsplash

Защищающие от рака продукты назвал в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Вся зелень — это фолиевая кислота. А фолиевая кислота — это мощное противораковое средство», — заявил эксперт.

По его словам, в профилактике онкологических заболеваний эффективны все виды зеленых салатов. Кроме того, эти продукты позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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