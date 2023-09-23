Доктор Мясников назвал защищающие от рака продукты

Защищающие от рака продукты назвал в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.

«Вся зелень — это фолиевая кислота. А фолиевая кислота — это мощное противораковое средство», — заявил эксперт.

По его словам, в профилактике онкологических заболеваний эффективны все виды зеленых салатов. Кроме того, эти продукты позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.