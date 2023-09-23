05:32, 23 сентября 2023
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Доктор Мясников назвал защищающие от рака продукты
© Фото: Brooke Lark / Unsplash
Защищающие от рака продукты назвал в программе «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников.
«Вся зелень — это фолиевая кислота. А фолиевая кислота — это мощное противораковое средство», — заявил эксперт.
По его словам, в профилактике онкологических заболеваний эффективны все виды зеленых салатов. Кроме того, эти продукты позволяют снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.