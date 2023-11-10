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20:00, 10 ноября 2023
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Продажа через интернет опасна! Покупателями притворяются мошенники

Продажа через интернет опасна! Покупателями притворяются мошенники

© Фото: Unsplash

Продажа через интернет опасна: покупателями притворяются мошенники. Об этом предупредили в банке ВТБ.

Злоумышленники звонят россиянам, опубликовавшим объявления о продаже вещей. Получая входящий вызов из знакомого приложения, продавец теряет бдительность. В разговоре аферисты предлагают перевести задаток или полную сумму на банковскую карту, выманивая данные.

«Далее злоумышленник, используя функцию восстановления пароля, пытается получить доступ уже к личному кабинету — пользователю приходит код доступа, а в это время мошенник "забалтывает" продавца и просит его назвать код из СМС, якобы для подтверждения перечисления задатка. Средства мошенник не переводит и прекращает общение», — говорится в сообщении.

Получив доступ к личному кабинету и убедившись в наличии средств, мошенники переходят на следующий этап. Через несколько дней они звонят под видом сотрудников службы безопасности банка или силовых ведомств и заявляет о попытке третьими лицами обналичить средства. Чтобы этого избежать, россиянам предлагают сделать перевод якобы на безопасный счет, а после этого скрываются.

Ранее сообщалось, чем опасны неожиданные переводы на карту.

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