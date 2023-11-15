«Ужасно!» Жена скандального режиссера — про пластику Бони

Жена скандального режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк высказалась по поводу результата пластической операции телеведущей и блогера Виктории Бони. Своим мнением артистка поделилась на странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я оставлю гневный коммент, но это просто ужасно», — написала знаменитость, комментируя изменения во внешности Бони.

Позже Моряк пояснила, что ничего не имеет против того или иного человека и никогда не высмеивает личность. Актриса утверждает: ее комментарий — о том, что красивые люди не могут принять возрастные изменения своей внешности. Она призвала достойно принимать старение.

Ранее поклонники также неоднозначно отреагировали на преображение Виктории Бони.