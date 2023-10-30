До чего довели ее стресс и авария. Откровенное признание дочери Пригожина

До чего довели ее стресс и авария, откровенно рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная. Она сообщала о перенесенном микроинсульте.

«Я перенесла микроинсульт. Тут причин много. Первое, конечно, стрессы и последствия аварии шестилетней давности. Удары не прошли бесследно. Сейчас у меня интенсивное лечение, различные обследования, уколы дома...» — написала девушка.

В своем посте Даная поблагодарила близких за поддержку и отметила, что, оказавшись между жизнью и смертью, узнаешь людей по-настоящему.

Даная — дочь Пригожина и его первой жены Елены.