Какие прививки нужны после 30 лет: соведущий Малышевой дал рекомендации

Рекомендуемые в возрасте после 30 лет прививки в беседе с aif.ru назвал соведущий доктора и телеведущей Елены Малышевой, врач-аллерголог-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

Во взрослом возрасте специалист порекомендовал сделать прививки от столбняка, гепатита, кори и краснухи. Он пояснил, что даже если вакцины от этих заболеваний были получены в детстве, иммунитет благодаря новым прививкам станет лучше.

Кроме того, врач дал совет привиться от ветрянки. Эксперт пояснил, что у переболевших ветряной оспой во взрослом возрасте увеличивается риск получить опоясывающий лишай, который может повлиять в дальнейшем на возникновение деменции и болезни Альцгеймера.