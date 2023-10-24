Люди
02:15, 24 октября 2023
1 мин.

Какие прививки нужны после 30 лет: соведущий Малышевой дал рекомендации

Какие прививки нужны после 30 лет: соведущий Малышевой дал рекомендации

© Фото: Mat Napo / Unsplash

Рекомендуемые в возрасте после 30 лет прививки в беседе с aif.ru назвал соведущий доктора и телеведущей Елены Малышевой, врач-аллерголог-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

Во взрослом возрасте специалист порекомендовал сделать прививки от столбняка, гепатита, кори и краснухи. Он пояснил, что даже если вакцины от этих заболеваний были получены в детстве, иммунитет благодаря новым прививкам станет лучше.

Кроме того, врач дал совет привиться от ветрянки. Эксперт пояснил, что у переболевших ветряной оспой во взрослом возрасте увеличивается риск получить опоясывающий лишай, который может повлиять в дальнейшем на возникновение деменции и болезни Альцгеймера.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.