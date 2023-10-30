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19:30, 30 октября 2023
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Эта привычка приведет к деменции! Ученые шокировали новым исследованием

Эта привычка приведет к деменции! Ученые шокировали новым исследованием

© Фото: Unsplash

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны шокировали общественность новым исследованием. По его результатам выяснилось, что привычка долго сидеть может привести к развитию деменции, пишет SciTechDaily.

Сообщается, что по результатам эксперимента, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, выяснилось, что 414 из тех, кто вел сидячий образ жизни, стали страдать деменцией.

Специалисты отметили, что риски нарушения ментального здоровья есть у тех, кто проводит сидя более десяти часов в сутки.

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