Эта привычка приведет к деменции! Ученые шокировали новым исследованием

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Аризоны шокировали общественность новым исследованием. По его результатам выяснилось, что привычка долго сидеть может привести к развитию деменции, пишет SciTechDaily.

Сообщается, что по результатам эксперимента, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, выяснилось, что 414 из тех, кто вел сидячий образ жизни, стали страдать деменцией.

Специалисты отметили, что риски нарушения ментального здоровья есть у тех, кто проводит сидя более десяти часов в сутки.