«Рассыпался повсюду» Рогов назвал самый модный принт на колготках

Стилист Александр Рогов в личном Telegram-канале назвал самый модный принт этого сезона.

«POLKA DOT (узор в горошек) — один из трендов сезона! Горошек рассыпался повсюду: по одежде, по аксессуарам, по колготкам», — написал эксперт.

Рогов опубликовал подборку фотографий, на которых модели и знаменитости изображены в платьях, блузках, брюках и пальто с таким принтом. Много снимков, где на моделях надеты черные прозрачные капроновые колготки в горох. Они хорошо смотрятся и с юбками, и с шортами, и с платьями различных цветов и фасонов.

«Люблю колготки в горох», «Один из моих любимых принтов», «Обожаю горошек. И колготки с ним», «Колготки огонь», «Да, обожаю! Есть и блузки в мелкий горох, и платье, и колготки», «Обожаю горох и ношу! Просто красота», — написали подписчики.

Ранее сообщалось, что пуховики не выходят из моды! Рогов советует актуальные модели.